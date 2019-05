Carlos Vives y Sebastián Yatra actuarán en UEFA Champions Festival

Cotilleo Deportivo

Los vallenatos de Carlos Vives y las baladas románticas de Sebastián Yatra prenderán la "fiesta" de la Liga de Campeones que, por primera vez, tendrá como antesala de la final a artistas latinos, confirmó a EFE este jueves el intérprete de "La bicicleta".



"Nos escogieron para estar en el UEFA Champions Festival en Madrid y es muy emocionante porque en esa ciudad tenemos una historia muy bonita con la música", dijo Vives en una entrevista telefónica.

Sebastián Yatra dará a conocer su repertorio el próximo 30 de mayo, el dúo de dance electrónico Dimitri Vegas & Like Mike estará el 31 del mismo mes, y de Now United y Carlos Vives presentarán su show el 1 de junio, previo al encuentro entre Liverpool y Tottenham.



Asimismo, los estadounidenses de Imagine Dragons tendrán a su cargo el entretenimiento musical de la ceremonia de apertura de la final de la Liga de Campeones de la UEFA 2019, que se disputará en el Wanda Metropolitano.



La selección de los colombianos, indicó Vives, "tiene que ver mucho con nuestra historia de tantos años en España, más nuestros últimos éxitos".



A pesar de que el cantautor nacido en la ciudad de Santa Marta es un declarado amante del fútbol, sostuvo que no tiene un equipo favorito en la final europea.



Lo de él, dijo, "es el fútbol colombiano", con el cual ya empezó a "sufrir otra vez" porque el onceno de su tierra, el Unión Magdalena, volvió a primera división después de 13 temporadas en el torneo de ascenso.



"No me cabe otro equipo en el corazón", comentó.



Vives es uno de los mayores exponentes de la música colombiana, creador de éxitos que han generado millones de ventas en el mundo como "La gota fría", "Fruta fresca" y "La bicicleta", que interpreta junto a su compatriota Shakira.



Gracias a una carrera musical de más de dos décadas, Vives ha sido reconocido por su talento con una variedad de premios, que incluye dos Grammys y 12 Grammys Latinos. // EFE