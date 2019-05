'Chicharito', a falta de goles un buen tinte

Cotilleo Deportivo

Sábado 11| 10:45 am





Luis Joel Moreno || @youmoreno08

Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a dar de que hablar, esta vez no por sus goles, si no por su nuevo look de cabello. El mexicano nos tiene acostumbrados a cambiar su peinado y a teñir su cabellera constantemente, pero nunca un cambio tras drástico como el de ahora.

El delantero del West Ham United tiñó su cabello de color naranja, sí como lo lees, y lo hizo público a través de su cuenta de Instagram acompañado del siguiente mensaje: "Algunos dirán que estás loco, pero la gente no tiene porqué entender lo que haces, solo tú”, escribió.

Inmediatamente, como era de esperarse, la publicación se viralizó y puso otra vez a Hernández en boca de todos.