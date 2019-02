Pelotera anexó una escalera histórica (+Vídeo)

Cotilleo Deportivo

Lunes 25| 9:38 pm





Redacción Meridiano

Daniela Gibson destapó un gesto histórico nunca antes visto en el béisbol, ni mucho menos en el Sóftbol cuya disciplina fue donde la norteamericana soltó cuatro cuadrangulares en la misma cantidad de turnors en el plato, uno diferente al otro.

Gibson golpeó el ciclo de cuadrangulares, el pasado sábado (23/02) en donde nadie en la historia de la MLB había logrado tal hazaña.

La pelotera aumentó su marca en el softbol de Arkansas, ayudando a los Razorbacks a ganar 15-3 en cinco entradas sobre SIU-Edwardsville este domingo (23 de febrero). “Gibson se convirtió en el primer jugador de softball de la División I de la NCAA en batear para el ciclo de jonrones, un jonrón de dos carreras y tres carreras y un grand slam en cuatro entradas”, aclaró el departamento de prensa de Razorbacks, equipo en el que es proveniente la jonronera.

💪 @RazorbackSB's Danielle Gibson hit the HOME RUN CYCLE on Saturday. 💪



(No one in MLB history has ever done that.) pic.twitter.com/iMrdTQm2NI

— espnW (@espnW) 24 de febrero de 2019