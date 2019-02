Investigación del accidente de Sala se centra en el piloto

Cotilleo Deportivo

Lunes 25| 12:17 pm





La investigación del accidente de avioneta en el que falleció el futbolista argentino Emiliano Sala se centra en la validez de la licencia del piloto, David Ibbotson.



Según el informe preliminar publicado este lunes por el Departamento de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido (AAIB), Ibbotson contaba con una licencia de piloto privada para el Reino Unido y Estados Unidos.



Este tipo de acreditación no permite al profesional pilotar vuelos a cambio de una retribución, pero, según el informe, Ibbotson había realizado viajes con anterioridad en tarifas de gastos compartidos.



Las bases con las que se contrato el vuelo con Sala, de 28 años, no han sido sin embargo esclarecidas.



El AAIB indicó que no ha sido capaz de establecer tampoco cuántas horas de vuelo había completado recientemente el piloto, puesto que su diario y libro de vuelo se perdieron en el accidente.



Además, el informe revela que el Piper PA-46 Malibú en el que viajaban, hallado en el fondo marino cerca de la isla de Guernsey, se encontró en un estado "muy dañado", dividido en tres partes.



El futbolista argentino, el fichaje más caro de la historia del Cardiff City, desapareció el pasado 21 de enero cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha desde Nantes (Francia) con destino a la capital galesa.



Su cuerpo y la avioneta se encontraron en el fondo del mar 18 días después de que su rastro se perdiera, mientras que Ibbotson, de 59 años, continúa desaparecido.



Su familia ha iniciado una campaña de micromecenazgo 'online' con la que han conseguido recaudar 250.000 libras (287.875 euros) para tratar de encontrar su cuerpo.



Mientras tanto, la avioneta continúa en el fondo del mar, después de que su recuperación se suspendiera por condiciones climáticas adversas. EFE