Josef posó con todos sus trofeos del 2018 (+Foto)

Redacción Meridiano

En lo que fue un año de ensueño para el venezolano. Josef Martínez, posó en una foto con todos los trofeos que conquistó en la temporada 2018 con el Atlanta United de la Major League Soccer.

Martínez conquistó: la Bota de Oro, el MVP de la Gran Final de la MLS Cup, MVP de la temporada, campeonato de la Conferencia Este, campeonato de la MLS Cup.

A sus 25 años vive un presente único y es el futbolista venezolano con más goles en la MLS.

What more could I ask for?

Now the KING 👑 is happy

Thanks to everybody ❤. Que más puedo pedir? Ahora el rey 👑 está feliz , muchas gracias a todos ❤️ pic.twitter.com/97hM4iobYy