Jugadores apoyan a James tras crítica de Trump

La crítica del presidente Donald Trump al alero LeBron James a través de un tuit en el que cuestiona la inteligencia del nuevo jugador de Los Ángeles Lakers todavía no ha tenido respuesta, pero varios jugadores de la NBA ya le han dado su apoyo.



El propio miembro del Salón de la Fama, el exjugador Michael Jordan, al que el presidente Trump alabó en el mismo tuit y lo prefirió sobre James, dio a conocer un comunicado en el que defiende a la figura de los Lakers y su labor filantrópica.



Trump criticó a James la pasada noche en su cuenta de Twitter, días después de que se transmitiera una entrevista con el presentador de televisión Don Lemon, de CNN, en la que la estrella de la NBA dijo que sentía que el Presidente estaba "usando los deportes para dividirnos un poco".



"Los deportes nunca han sido algo que divida a la gente", le dijo James a Lemon. "Siempre ha sido algo que une".



La respuesta de Trump no se hizo esperar y escribió en Twitter: "Lebron James fue entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon. Hizo que Lebron se viera inteligente, lo cual no es fácil de hacer. ¡Me gusta Mike!".



Jordan, a través de su comunicado que ofreció a la cadena NBC News, respaldó hoy a James. "Apoyo a LJ", dijo Jordan en el comunicado. "Está haciendo un trabajo increíble para su comunidad".



Otros jugadores de la NBA, incluyendo al pívot estadounidense dominicano Karl-Anthony Towns de los Timberwolves de Minnesota y el escolta Donovan Mitchell de los Jazz de Utah, acudieron en defensa de James en las redes sociales.



"Así que permítanme aclarar esto: Flint (Michigan), todavía tiene agua sucia, ¿pero le preocupaba una entrevista sobre un hombre que hace bien a la educación y generaciones de niños en su ciudad natal? ¡Cierra tu maldita boca! Deja de usar los dedos de Twitter y haz cosas para nuestro país con ese bolígrafo", escribe Towns en su cuenta de esa red social.



El pasado lunes, James fue entrevistado por Lemon luego de que su Family Foundation y las Escuelas Públicas de Akron (Ohio) lanzaran una nueva escuela primaria para niños en riesgo en su ciudad natal.



La escuela I Promise es la culminación de casi una década de trabajo de la fundación James, con su enfoque en educar a los niños de situaciones el riesgo de pobreza.



La institución educativa comenzará con dos grados, tercero y cuarto, con planes para expandirse en los próximos años.



Para aquellos que completan el programa, que ha estado funcionando durante años, James ha organizado la matrícula gratuita para la Universidad de Akron a partir de 2021.



También creó un programa para que los padres de los niños en riesgo regresen a completar sus estudios de secundaria, y él ha planeado un instituto para ayudar a preparar a los estudiantes de secundaria para la universidad.



En total, James y sus líderes de la fundación esperan que más de 1.200 niños pasen el programa y lleguen a la universidad para el año 2029.



James ha criticado públicamente a Trump antes. En septiembre de 2017 llamó a Trump un "vago" por revocar su invitación a los Warriors de Golden State para celebrar su campeonato con una visita a la Casa Blanca.



"¡Ir a la Casa Blanca fue un gran honor hasta que apareciste!", tuiteó James entonces.



James ha continuado con sus críticas al Presidente y sus políticas, y en junio, cuando aún era miembro de los Cleveland Cavaliers, dijo que ni su equipo ni los Guerreros aceptarían una invitación a la Casa Blanca después de ganar el campeonato de la NBA.



Posteriormente, Trump anunció que ninguno de los equipos sería invitado.



El Presidente estará hoy en Ohio para un mitin de campaña y se espera que la referencia a la polémica con James esté asegurada. EFE