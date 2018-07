Desvalijan la casa de la boxeadora argentina "Locomotora" Oliveras

Cotilleo Deportivo

Jueves 12| 3:08 pm





Delincuentes desvalijaron dos veces en la última semana la casa de la boxeadora argentina Alejandra 'Locomotora' Oliveras, pentacampeona mundial, y se llevaron importante objetos de su carrera deportiva, como guantes y trofeos, según reveló este jueves la pugilista de 40 años.



"Quiero que me devuelvan la ropa de pelea, la chapa que gané, el título del mundo, mis zapatillas, mis fotos, mis trofeos, premios, regalos que me hicieron, mis cuadros y mi licencia de boxeadora, que tengo de la primera a la última pelea; ahí están los cinco títulos mundiales sellados", dijo Olivera este jueves a la radio Cadena 3.



'La Locomotora' reside en la ciudad de Córdoba, capital de la provincia homónima, ubicada en el centro del país.



"Un televisor lo puedo comprar laburando (trabajando), pero no voy a volver a comprar mi ropa de pelea o mis guantes con los que gané el título del mundo. Necesito que me devuelvan mi historia, mi vida, mi museo. Es mi historia, todo con lo que peleé. Yo hice todo por el país, soy pentacampeona mundial. Les pido que me dejen todo en una bolsa, en una plaza", imploró la boxeadora.



Actualmente Oliveras está alejada de los cuadriláteros y recorre el país dando charlas.



"No estaba en Córdoba, estoy viajando. Mi hijo me dijo que entraron y que no quedó nada. Me sacaron todo lo mío", explicó.



El primer robo ocurrió el jueves 5 de julio y el segundo fue este miércoles 11.



"Esto comenzó el jueves de la semana pasada. Yo estaba en el Chaco dando una charla motivacional cuando me llamó mi hijo mayor. 'Nos sacaron todo', me dijo. No quedó nada de nada. Se llevaron la moto de mi hijo, el televisor, la computadora, el horno microondas, las ollas. Hasta las sábanas y las frazadas. Todo, absolutamente todo", explicó.



"Entraron nuevamente (el miércoles) y se robaron mi historia. Me sacaron los guantes, las capas con las que entraba al ring, todos mis trofeos y los cuadros de reconocimiento que me habían dado varias entidades mundiales. Tengo un dolor, una bronca, una impotencia. Estoy desgarrada", agregó 'la Locomotora'. // EFE