Maradona dice que "hay Diego para rato"

Una imagen de Diego Maradona ayudado por sus acompañantes a salir del palco en muy malas condiciones se viralizó en las redes sociales originando todo tipo de comentarios por parte de los usuarios que se mostraron preocupados por el estado del astro del fútbol mundial.

El 'Pelusa', a través de sus cuentas oficiales en Facebook e Instagram, contó lo que sucedió en el Estadio Kretovski de San Petersburgo durante el partido entre Argentina y Nigeria.

El campeón del Mundo en México 1986 indicó que se encuentra bien y desmintió las informaciones en el que aseguraban que tuvo que ser internado de emergencia.

"Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación. Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir? Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, hay Diego para rato!"