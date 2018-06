Hermano de un jugador de los Kings fue asesinado

Cotilleo Deportivo

Sábado 16| 5:49 pm





EFE

El hermano del alero de los Kings de Sacramento Zach Randolph fue asesinado a tiros en las afueras de un bar la madrugada del sábado.



De acuerdo a las versiones de las autoridades locales, Roger Randolph fue muerto a tiros en un acto en el que no creen que haya sido un ataque al azar.



La Policía indica que un oficial escuchó un tiroteo alrededor de las 5 a.m. del sábado y encontró a Roger Randolph sangrando entre dos autos en las afueras del club nocturno Hop's Blues Room.



Agregan que aún se desconocen las circunstancias que motivaron el tiroteo, pero no creen que haya sido un ataque al azar.



Randolph creció en Marion, a unas 60 millas (100 kilómetros) al noreste de Indianápolis, y dirigió a la Marion High School a un campeonato estatal en el 2000 antes de ir a la Michigan State University y luego a la NBA.



Zach Randolph, de 36 años, que lleva 17 temporadas en la NBA, ha jugado para cinco equipos, incluidos los Trail Blazers de Portland, Knicks de Nueva York, Clippers de Los Ángeles, Grizzlies de Memphis y Kings.



Durante su etapa con los Grizzlies tuvo de compañero al pívot español Mark Gasol y ambos formaron una de las mejores parejas en el juego interior que hubo en la NBA.