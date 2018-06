Hermano de Carlos Bilardo: "No se murió de casualidad"

Cotilleo Deportivo

Carlos Bilardo, seleccionador campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 1986, no se murió "de casualidad" y recibirá el alta en cuatro o cinco días tras ser operado del cerebro por el síndrome de Hakim-Adams (hidrocefalia normotensiva) que padece, dijo este viernes su hermano Jorge.



"Carlos se encuentra bien. En cuatro o cinco días vuelve a casa. Por suerte ya está fuera de peligro. Tuvo un pico de presión y alergia en la lengua. No podía comer ni tragar. No se murió de casualidad", sostuvo Jorge Bilardo a la radio El Mundo.



Según él, su hermano "casi se muere" porque en el primer hospital en el que fue atendido le dieron un medicamento al que es alérgico.



"Carlos ahora está en una sala común en el Sagrada Familia. Cuando vuelva a casa Carlos va a poder seguir con su vida normal", precisó Jorge.



El exentrenador de 79 años fue internado de urgencia el jueves 31 de mayo y fue operado el miércoles por la noche.



"El paciente ingresó con una acumulación de líquido cefalorraquídeo en su cavidad craneana, que se le tuvo que aliviar colocando una válvula de derivación ventrículo peritoneal", dijo el médico que lo atendió, Pedro Lylyk, este jueves al sitio web de noticias Infobae.



Bilardo, quien también es ginecólogo, fue seleccionador de la Albiceleste desde 1982 hasta 1990.



Con Diego Maradona como líder, 'el Narigón' logró el segundo título para la Albiceleste en el Mundial de México 1986 al vencer por 3-2 a Alemania en la final.



Cuatro años más tarde, con Bilardo en el banquillo, Argentina quedó segunda en el Mundial de Italia 1990 al perder en la final ante Alemania por 1-0.



Bilardo también dirigió a las selecciones de Colombia, de Guatemala y de Libia.



A nivel de clubes entrenó en Argentina a Estudiantes, donde comenzó y terminó su carrera como técnico; a Boca Juniors y a San Lorenzo. También dirigió al colombiano Deportivo Cali y al Sevilla.



Como jugador, 'el Doctor' Bilardo fue centrocampista de San Lorenzo, del Deportivo Español y de Estudiantes, donde se retiró en 1970. EFE.