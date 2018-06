El campeón de la NLF dejó plantado a Trump

Cotilleo Deportivo

Martes 5| 2:47 pm





EFE.

La Casa Blanca criticó hoy al equipo campeón de la liga profesional de fútbol americano (NFL), los Philadelphia Eagles, porque sólo unos pocos jugadores iban a asistir a la recepción que hoy les daba el presidente de EEUU, Donald Trump.



"Desafortunadamente, los Eagles se ofrecieron a enviar a unos pocos representantes, dejando claro que la gran mayoría de los jugadores no asistirían al evento", señaló en una nota la portavoz presidencial, Sarah Huckabee Sanders.



Trump tenía previsto en su agenda oficial recibir a una delegación de los Eagles de 81 personas, incluyendo jugadores, cuerpo técnico, directivos y los propietarios de la franquicia.



Sin embargo, según la Casa Blanca, el equipo de Filadelfia pidió a última hora del viernes retrasar el acto de hoy porque muchos jugadores había decidido no asistir a la tradicional recepción.



Por ello, Trump canceló la recepción y en lugar de ella programó para la misma hora una "celebración patriótica" en la Casa Blanca, a la que acudirán los seguidores de los Eagles que ya tenían planeado asistir a la recepción.



"Estaremos orgullosos de tocar el Himno Nacional y otra maravillosa música que celebra nuestro país. (...) La Casa Blanca, con la Banda de los Marines de EE.UU. y el Coro del Ejército de los Estados Unidos. ¡Honrando a América!", dijo hoy Trump en su cuenta oficial de Twitter.



Trump lleva meses criticando a los jugadores de la NFL que se arrodillan o cruzan los brazos durante la reproducción del himno nacional antes de los partidos para protestar por la violencia policial contra los afroamericanos.



Por su parte, la Asociación de Jugadores de la liga profesional de fútbol americano (NFLPA, en inglés) mostró hoy su descontento con la decisión de Trump de cancelar el acto de conmemoración del triunfo de los Eagles.



"Los jugadores de la NFL queremos a nuestro país, apoyamos a nuestras tropas, damos a nuestras comunidades y nos esforzamos para hacer de EE.UU. un mejor lugar", apuntó la NFLPA en un comunicado, en el que lamentó que la Casa Blanca no honre el logro del equipo de Filadelfia.



Los propietarios de la NFL aprobaron recientemente un nuevo reglamento para multar a los equipos cuyos jugadores se arrodillen durante el himno nacional, aunque sí les permite quedarse en el vestuario hasta el inicio del partido para evitar ese momento.