El astro brasileño, Ronaldinho Gaucho, desmintió sobre una posible boda junto a sus dos novias en los próximos meses.

“No me voy a casar, es la mayor mentira. No sé de donde salió esto”, expresó Ronaldinho en una entrevista a Globo TV.

Dicha noticia se difundió a nivel mundial, donde se manifestaba que el ex futbolista del Barça contraería matrimonio en el mes de agosto.

“Todo el mundo está mandándome mensajes y escribiéndome”, finalizó el ‘10’.