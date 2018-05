Dua Lipa cantará en la ceremonia final de la Champions

Cotilleo Deportivo

La cantante británica Dua Lipa protagonizará la actuación principal en la ceremonia de presentación de la final de la Liga de Campeones, que disputarán Real Madrid y Liverpool el próximo día 26 en el Olímpico de Kiev.



Según informa la UEFA, Lipa, londinense de 22 años, será la estrella de los actos organizados en los prolegómenos del encuentro que definirá al campeón continental.



Es la solista más joven en alcanzar el billón de visitas en YouTube y la que más reproducciones tiene actualmente en Spotify. Interpretará los grandes éxitos de su último álbum, incluidos 'IDGAF' y 'New Rules', que ha sido disco de platino en 18 países.



"Es un gran honor que la UEFA y Pepsi me pidieran que participara en la ceremonia de la final de la Liga de Campeones. Es una oportunidad única en la vida. No puedo esperar a estar delante de los aficionados y ser parte de un acontecimiento tan emocionante. Estoy planeando hacer un espectáculo inolvidable", dijo.



Guy-Laurent Epstein, director de eventos y marketing de la UEFA, apuntó que la cantante británica "proporcionará al público la actuación perfecta momentos antes de que comience el último partido de fútbol de clubes europeo".