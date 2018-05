The Sun: Ferguson fue operado de una hemorragia cerebral

Cotilleo Deportivo

Redacción Meridiano

Este sábado medios de comunicación ingleses, específicamente The Telegraph y The Sun, publicaron que el ex director técnico del Manchester United, Sir Alex Ferguson, está hospitalizado debido a complicaciones de salud.

Ambos medios señalaron que el nativo de Glasgow fue operado de una hemorragia cerebral y se mantendrá en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La última vez que el ex técnico de 76 años apareció en público fue el pasado domingo en el partido entre el Manchester United y el Arsenal, que sirvió de homenaje al francés Arsene Wenger.

“Sir Alex Ferguson ha sido sometido a una cirugía de emergencia por una hemorragia cerebral. El procedimiento médico ha ido bien pero necesita un periodo de cuidados intensivos para valorar su evolución” señaló el Manchester United en un comunicado oficial.