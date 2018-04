La 'Reina del Gol' está de cumpleaños

Cotilleo Deportivo

Miércoles 18| 12:41 pm





Luis Joel Moreno

Deyna Castellanos, que deslumbró al mundo con sus presentaciones con la Vinotinto femenina, cumple este miércoles 19 años.

Son muchos los adjetivos que se pueden utilizar para destacar todo lo que ella ha logrado a tan corta edad. Gracias a todo eso, se ha convertido en referente para muchas futbolistas venezolanas, y en el mundo, que la ven como un ejemplo a seguir. No es para menos, en la última edición del premio The Best, formó parte del trio nominado a mejor jugadora de 2017.

La maracayera, ostenta con una serie de distinciones que le permiten colocarse en la lista de futuras promesas de la disciplina. Logró levantar dos campeonatos sudamericanos sub-17, en Paraguay 2013 y Venezuela 2016, donde fue principal protagonista.

En cuanto a los reconocimientos individuales, alcanzó dos botas en campeonatos mundiales, de oro en Costa Rica 2014, y bronce en Jordania 2016. Fue máxima goleadora en las Olimpiadas Juveniles de China en 2014, y en el sudamericano realizado en el país en 2016. Además, en el Mundial de Jordania, fue reconocida con el Balón de Bronce y el mejor gol del torneo.

En la United Women´s Soccer, donde juega con las Cimarrones de la Universidad Estatal de Florida, destacó como Jugadora del Año y formó parte del Equipo del Año en 2017. La FIFA la reconoció con el tercer lugar del Premio Puskás en 2017, y como mencioné, estuvo en la terna de las tres mejores jugadoras del planeta, junto a Lieke Martens que llevó el galardón, y Carli Lloyd que ocupó el segundo puesto.

Desde que despuntó con la sub-17 en 2013, no ha dejado de estar en las tapas de los diarios nacionales e internacionales, por su gran calidad, grandes actuaciones y sus goles de alta factura, algunos de ellos desde 30 metros.

Es difícil no ilusionarse y creer que será la mejor del mundo en los próximos años, basta con revisar su palmarés y sentarse a ver algunos de sus tantos. Solo queda desearle mucha salud y que sigan los éxitos.

Su última joya en la Copa América Femenina de Chile: