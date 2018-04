La locura atacó a Conor McGregor y lo llevo a la cárcel (+Video)

Cotilleo Deportivo

Dos veces campeón del UFC Conor McGregor, enfrentará cargos criminales por aventar objetos al autobús que transportaba a los peleadores de UFC 223 en la salida del Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, y que obligó a la promotora a retirar a tres combatientes de la cartelera.

El peleador de 29 años lanzó todo tipo de objetos contra un micro donde viajaba su colega ruso Khabib Nurmagomedov.

Este momento de "locura" de McGregor, comenzó cuando la UFC decidió retirarle hace unas semanas el título de peso ligero porque había rechazado varias propuestas de combate.

El peleador estadounidense Michael Chiesa, que estaba en el vehículo, debió ser hospitalizado al sufrir cortes en su cara.

Ray Borg y Michael Chiesa en efecto no recibieron la aprobación médica para pelear el sábado.

Otro combate que no se dará es el de Adam Lobov y Alex Caceres, pues Lobov participó en la trifulca.

Horas después, McGregor se entregó en la 78ª comisaría de policía y no hubo indicios de que se presentaran cargos en su contra, según el New York Post. El diario aseguró que McGregor fue interrogado y podría ser acusado de conducta imprudente.

La policía de Nueva York presentó tres cargos de delito menor y uno de delito grave después de que se entregó en Brooklyn, de acuerdo al departamento de policía.

La UFC anunció que 3 peleas de la función sabatina se cancelaron como resultado de los desmanes.

"La organización considera que el disturbio es absolutamente inaceptable y trabaja para determinar las consecuencias", informó en un comunicado. "Los individuos involucrados en el incidente no son bienvenidos en la ceremonia de pesaje ni en el evento del sábado en el Barclays Center".

“Normalmente, sí, me metería y haría todo lo que estuviera en mi poder para ayudar a uno de los míos. Pero no en esta situación; vino al Barclays Center, atacó a nuestros peleadores y atacó a mi staff con varias personas. No, ahora no obtendrás mi ayuda en esto”, declaró Dana White luego del altercado.

