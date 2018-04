La novia de Cristiano comparte algo con Messi (+Foto)

Cotilleo Deportivo

Lunes 2| 4:49 pm





Andrés Díaz / @Andrewwdiaz

Hace unos días la pareja de Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez hizo una revelación que dejó sorprendidos a propios y extraños, la española contó que nació en Argentina ya que su padre es argentino.

"Mi padre es argentino y mi madre es de Murcia. Fueron a Buenos Aires con mi hermana Ivana para que ella conociera a la familia de mi padre. Decidieron quedarse un tiempo ahí y ahí nací yo. Mi padre intentó convencer a mi madre para vivir en Argentina, pero no lo consiguió, y cuando yo tenía un año, regresamos a Murcia. Después, nos trasladamos a vivir a Jaca" comentaba la modelo.

Rodríguez es madre de uno de los hijos del mejor jugador del mundo también dio detalles sobre su infancia, “Yo no era muy bonita ni tuve nunca esa picardía de querer ser la más guapa de la clase, porque me sentía muy normal", admitió y aseguró: "De chica no jugaba con Barbies"

Sobre su futuro la flamante modelo quiso dejar claro que no se ve con más hijos, "Siempre he querido adoptar a un niño, para darles una oportunidad" y aseguró que en diez años se ve "Con mis (cuatro) hijos mayores, no me veo con más hijos" puntualizaría.