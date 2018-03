Los 10 mejores "teatreros" del fútbol (+Video)

Cotilleo Deportivo

Cada 27 de marzo se celebra el Día del Teatro. Este es arte muy apreciado que se extiende a otras expresiones y los deportes no son una excepción. Ciertamente hay varios deportes en donde se fingen o no más “golpes” o “faltas”, no obstante uno en donde más se ven es en el fútbol.

La mayoría de los futbolistas tienden a exagerar cuando reciben una falta, aunque existen casos de casos hay algunos que simulan tan bien que de no ser futbolistas podrían considerar la actuación como segunda carrera fácilmente. Aquí una recopilación de los 10 mejores, y para ti. ¿quiénes son los mejores?

Top 10 de los mejores actores:

Dele Alli

El inglés ya ha tenido varios problemas por simular infinidad de faltas en una competición tan dura como la Premier League. Incluso esta temporada generó mucha polémica porque simuló tantas veces en juegos consecutivos que Pochettino ya ha tenido que defenderlo varias veces.

Jordi Alba

Alba tiende a subir mucho al ataque y actualmente forma una sociedad con Lionel Messi que lo hace ingresar mucho al área. En varias de sus incursiones en el campo rival, el jugador blaugrana no lo piensa mucho para terminar en el piso si con eso le pitan una que otra falta.

Bryan Carrasco

Una de las simulaciones más grotescas que se recuerden la protagonizó Bryan Carrasco. Y es que el chileno en un partido del 2011, entre su selección y Ecuador, tomó la mano de su rival y con ella se golpeó el mismo para fingir un manotazo. Obtuvo la falta y tal vez la nominación a mejor actor.

Cristiano Ronaldo

El portugués es un goleador insaciable, pero hay momentos en que sus ansias por marcar lo hacen cometer actos de verdad dignos de premiaciones. Desde fingir manotazos hasta lanzarse en el área cuando no lo tocan, son parte de su repertorio para hacer que le piten alguna pena máxima.

David Luiz

Con David Luiz no se sabe nunca que se puede esperar. Bien puede hacer una gran jugada, como un gran error. Lo mismo al fingir las faltas, porque en 2014 hizo una de sus mejores actuaciones ante el Manchester United: Rafael lo golpeó y el brasileño voló por los aires; roja para su compatriota y luego de eso David Luiz le sonrio a la cámara, probando que no le pasó nada y feliz porque había logrado lo que quería con su simulación.

Luis Suárez

Al uruguayo no solo se le conoce por sus números goles y su voracidad en el área rival, sino también por su mala conducta. Suárez es tan audaz para hacer un gran número de agresiones sin que lo vean y también para fingir gran cantidad de faltas, y esas sí se encarga de que no pasen desapercibidas. Ante el PSG en la Champions pasada dio muestras de todas sus habilidades.

Neymar

Un jugador de la talla mundial de Neymar tiene la habilidad para regatear a una gran cantidad de adversarios con sus portentosas jugadas; sin embargo por sus regates se lleva innumerable cantidad de faltas y también finge muchos de ellos. Un jugador tan bueno al que sus constantes simulaciones alejan un poco de la grandeza.

Bryan Nielsen

El jugador danés estuvo envuelto en una de las simulaciones más emblemáticas que se recuerden en la historia. Y no es por otra cosa que lo ridículo que se vio cuando su rival le toco la oreja y el hizo tantos aspavientos como si se la hubiera arrancado. Si no obtuvo la nominación al Tony, estuvo muy cerca.

Sergio Busquets

En el 2010 Sergio Busquets demostró que además de ser un soberbio centrocampista, con una habilidad maravillosa, también tenía grandes dotes para ser actor. El azulgrana cayó al piso tras un toque en la cara de Thiago Motta y en el piso se quitó las manos del rostro para ver si su gran actuación había funcionado. Actor nivel Dios.

Robben

No hay lugar a dudas en que el sitial de honor se lo lleva Arjen Robben. El holandés no solo es un regateador magnifico, sus actuaciones y piscinazos lo hacen el mejor teatrero del mundo. Su actuación más recordada no es otra que la del Mundial del 2014 en la que consiguió un penal en los últimos instantes de su partido ante México, que claramente no fue ni falta, y dio origen al famoso “no era penal” que clamaron los mejicanos que hasta el sol de hoy lo siguen repitiendo.

