Ex pareja de Danry Vásquez: "Lamento no haber presentado cargos contra él" (+Video)

Fabiana Pérez fue la mujer que el pelotero venezolano Danry Vásquez golpeó en el año 2016, la fémina señalaría a medios norteamericanos que “Lamenta no haber presentado cargos contra su ex”.

Pérez confirmaría que después del ataque siguió con la relación por dos meses más, luego de terminar esta traumática etapa el criollo contrajo matrimonio terminando el año 2017.

La agredida agregó que estuvo con el pelotero por 6 años y que al momento del incidente estaban comprometidos y en planes de darse el “Si” en el altar.

Una de las causas de que el caso no se hiciera notorio en el propio 2016 es que Pérez no quiso cooperar con los investigadores y presionó a los fiscales encargados del caso para que dejara en libertad al criollo.

Fabiana Pérez lamenta como actuó y ahora tiene una mentalidad muy distinta a la de hace dos años. “Que Dios lo perdone. Él sabe lo que hizo. Me hizo mal, y en ese momento lo perdoné, pero si tuviera el conocimiento que tengo ahora, habría tomado una decisión diferente” comentaba Pérez a los medios norteamericanos.

Mucha gente la critico por seguir con el criollo luego del ataque sufrido, Fabiana comentó lo siguiente. “Es cierto lo que dicen: necesitas caminar una milla en los zapatos de alguien para saber cómo te sentirías en su situación. La gente no sabe lo que yo viví, la gente no conoce el miedo que yo sufrí”

La mujer finalizaría recordando lo traumática que fue su experiencia, “Como dije, mucho de lo que ves en ese metraje, no lo recuerdo. Ahora veo el video y recuerdo momentos de la situación, pero realmente no sabes cómo te sentirías” finalizó la ex novia de Vásquez.

