Verlander le lanzó un 'rectazo' a Danry Vásquez (+Tweets)

Redacción Meridiano

Las reacciones sobre el caso de violencia doméstica que protagonizó el pelotero venezolano Danry Vásquez no se hicieron esperar y vinieron de dos jugadores pertenecientes a los Astros de Houston, recientes campeones de la Serie Mundial y equipo que le dejó en libertad en 2016, cuando ocurrieron los hechos.

Los mensajes fueron enviados por los lanzadores Justin Verlander y Lance McCullers Jr. a través de sus cuentas en la red social Twitter, quienes mostraron sus impresiones al respecto.

El estelar abridor, ganador del MVP y El Cy-Young en 2011, fue directo al presagiar lo que en el futuro del jardinero pudiera pasar: “Espero que el resto de tu vida sin béisbol sea horrible. ¡Mereces todo lo que viene en tu camino!”, exclamó el derecho.

🖕🏻 you man. I hope the rest of your life without baseball is horrible. You deserve all that is coming your way! https://t.co/e8nJ8urUAJ

Por otro lado, más comedido se expresó el joven serpentinero de 24 años, el cual evaluó por qué a pesar de haber ocurrido hace casi dos años, es en este momento donde ha tenido mayor preponderancia: “El problema aquí es que a nadie le importó mucho hasta que se filtró un video y ahora todos están indignados. Esta es la realidad de la violencia doméstica. Siempre es brutal, siempre repugnante”.

McCullers Jr. coincidió con Vásquez en las ligas menores de los siderales entre 2013 y 2015, entre las categorías Clase A y Doble A.

De igual forma, sentenció al criollo al afirmar que “Debería estar en la cárcel”, opinó quien abrió 22 juegos la temporada anterior para Houston.

The issue here is no one cared as much until a video was leaked & now everyone is outraged!? This is the reality of domestic violence. It’s always brutal, always sickening. We must fight for the victims, video or not. He should be in jail. If you need help, find it. People care. https://t.co/1ZhHnJlX3o