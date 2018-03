Sky Sports suspende a Carragher por escupir a una niña

Cotilleo Deportivo

El exfubolista inglés del Liverpool Jamie Carragher ha sido suspendido este lunes por la cadena británica Sky Sports, donde trabajaba como comentarista y colaborador, después de filtrarse un vídeo en el que aparece escupiendo a una niña durante un rifirrafe con un aficionado.



El domingo, un día después de la victoria del Manchester United sobre el Liverpool (2-1), un aficionado increpó a Carragher desde su automóvil y le recordó la derrota de su exequipo en Old Trafford mientras le grababa con su teléfono móvil.



Según se aprecia en el vídeo, obtenido por el diario Daily Mirror, el antiguo internacional inglés respondió a la provocación con un escupitajo que, debido al viento, salió dirigido hacia la cara de la niña, de 14 años, que estaba sentada en el asiento del copiloto.



Carragher se disculpó públicamente por su comportamiento el domingo por la noche a través de su cuenta en la red social Twitter y dijo que su reacción "no tiene perdón".



"(Lo que hice estuvo) totalmente fuera de lugar. Ya me he disculpado personalmente con toda la familia esta noche. Fui provocado tres o cuatro veces durante el trayecto mientras me grababan y perdí los papeles. No hay excusas, lo siento", declaró el ahora presentador de televisión.



El exdefensa ingles colaboraba con la cadena Sky Sports, de la que percibía cerca de un millón de libras anuales, y era uno de los comentaristas estrella en el programa 'Monday Night Football'.



Sky ha decidido suspender a Carragher con efecto inmediato, aunque en su escueto comunicado no ha detallado el tiempo de suspensión.



"Su comportamiento no es propio de lo que esperamos de los trabajadores de nuestra cadena. Nos tomamos este caso muy en serio y condenamos las acciones de Jamie", dijo la cadena en la misiva.