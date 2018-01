Nada que envidiarle a CR7: Essien también tiene su "estatua fea" (+ Foto)

Luis Suárez | @SirLuchoSuarez

La idolatría que profesan los fanáticos por sus deportistas puede llegar bastante lejos. Desde nombrar calles con su sustantivo, hasta elaborar estatuas con su estampa… pero en algunas ocasiones se les puede pasar la mano.

Ninguna personalidad queda por fuera de estas ofrendas, y Michael Essien, futbolista africano fue víctima de un “mal” que han venido sufriendo algunos de sus conocidos colegas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Diego Maradona: Las peores estatuas sobre sí mismos.

maybe these sculptors must help us understand what's going on..



.If you thought Ronaldo's was crazy....Micheal Essien 👓👓👓👓 pic.twitter.com/306W36ue2T