Mia Khalifa fue rechazada por jugador de fútbol americano

Redacción Meridiano / @MeridianoTV

La comentarista deportiva y ex actriz de cine para adultos Mia Khalifa fue nuevamente tendencia en las redes sociales, en esta ocasión le escribió a Baker Mayfield un jugador de fútbol americano universitario y este la rechazó de manera clara.

I promise I’ll be good to him. You up, @baker_mayfield6 ? https://t.co/4aXDgeQoOz

Nah. I got my girl, I'm pretty lucky to have somebody like her in my life too.