Ronald McDonald apareció en el juego del Madrid contra Manchester

Luis Ramírez Alonzo / @luiseralonzo_18

El encuentro amistoso dominical entre el Real Madrid contra Manchester United por la Internacional Champions Cup, tuvo un invitado inesperado en la presentación en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Ronald McDonald, figura de la cadena de comida rápida McDonald's apareció en el campo.

El famoso personaje saltó al terreno de juego en compañía del cuerpo arbitral llevando el balón del encuentro. Acto Seguido, se alineó junto a los jugadores y saludó a cada uno de los 22 profesionales de ambos equipos.

Manchester United and Real Madrid led out in a pre-season friendly by...



..

Ronald McDonald 😂 pic.twitter.com/FcOKIFagk1