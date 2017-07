Greivis dictó charla motivacional en el TSJ

Cotilleo Deportivo

Viernes 21| 11:30 am





Juan Salvador Muñoz A. | @juansalvador11

Greivis Vásquez, el tercer venezolano en llegar a la NBA, el pasado miércoles 19 de julio de 2017 dictó una charla motivacional en el Tribunal Supremo de Justicia, según informó dicha institución a través de su cuenta twitter @tsj_venezuela.

En un video difundido por el ente, la primera vicepresidenta del TSJ, Indira Alfonzo Izaguirre, aseguró que "es un orgullo para nosotros contar una generación de oro en el deporte. Somos un país hermoso que produce grandes riquezas y tenemos talento", previo a la presentación del basquetero venezolano que participa en la que es considerada la mejor liga del mundo, como lo es la de Estados Unidos (NBA).

Vásquez, por su parte, esgrimió sus motivos para la charla: "Las razones por la que estoy aquí es que creo en mi país, amo mi país. No hay un país más bello que el venezolano. Todas mis bases son en Venezuela y mi formación se me dio el chance de representar a la nación allá (Estados Unidos) y a todo lo que es la cultura venezolana".

"Nadie apostó a mí, nadie (...) pero no importa, pero tienes que creer en ti. Me decían que no fuera a la Universidad de Maryland (Estados Unidos), sin embargo fue ahí y me gradué. Yo soy comunicador social", sostuvo.

"El baloncesto es uno de los deportes que más alegrías le ha dado al país", precisó.

Vásquez, en otro orden de ideas, el pasado martes 18 de julio, firmó un convenio con su Fundación Greivis Vásquez y la Universidad Central de Venezuela para realizar una Alianza Deportiva. En el acto estuvo la rectora de la insitución educativa, Cecilia García Arocha.

Ese mismo miércoles, pactó un convenido de becas entre su fundación y la Universidad Católica Andrés Bello.

Actualmente, el caraqueño es agente libre en la NBA luego de recuperarse de una lesión tras una operación en su tobillo derecho.

VEA EL VIDEO EN EL TSJ:

VEA EL VIDEO EN LA UCV: