Esta es la mujer por la que Ronaldo "El Gordito" no saldría de casa (+Fotos)

Hace ya un tiempo Ronaldo Nazario ex Real Madrid soltó una cómica anécdota que aún es recordada por muchos dentro del club merengue, el brasileño desveló que durante su etapa madridista el presidente del club Florentino Pérez le comentó que por que no tomaba el ejemplo de su compañero Luis Figo y no salía tanto en las noches, el astro brasileño dio una respuesta para la historia.

"Presi, si yo tuviera una mujer como la de Figo tampoco saldría por las noches". La graciosa anécdota que contó el brasileño sobre la mujer de su amigo y compañero Luis Figo quedó para la posteridad. Helen Svedin y el ex jugador portugués son esposos desde hace ya mucho tiempo.

Y a Ronaldo razones no le faltaban y es que esta bomba sensual sueca ha sido imagen de varias marcas importantes como Armani, L’Oreal, Don Algodón, Schwazkopf entre muchas otras, la rubia tiene un escultural cuerpo que aún a sus 42 años es digno de admirar.

