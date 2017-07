Arango se lanzó al agua en la "Capiboda" (+Fotos)

Cotilleo Deportivo

Miércoles 12| 11:43 pm





Redacción Meridiano / @MeridianoTV

Juan Arango mostró a través de sus redes sociales su boda por el civil con la venezolana Diana Lozano, la pareja cumplía dos años y 10 meses desde que iniciaron su relación y lo celebraron a lo grande con lo que ambos catalogaron como la #Capiboda.

El ex capitán de Venezuela contrajo nupcias en una ceremonia privada donde hasta el momento no se saben muchos detalles. En el plano futbolístico el criollo aún no tiene equipo y decidió aprovechar su tiempo sin club para dar el gran paso junto a la nueva señora de Arango.

Firma del acta de matrimonio:

Señora de Arango oficialmente 😻 te amoooo esposo hermoso @juan18arango #lacapiboda Una publicación compartida de Diana Carolina Lozano (@dianalozanot) el 12 de Jul de 2017 a la(s) 7:34 PDT

Foto tras ser marido y mujer: