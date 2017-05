Deyna Castellanos pasó nuevamente por el tintero (+Fotos)

Cotilleo Deportivo

Lunes 8| 12:01 am





Raúl Pérez / @enriul

Nada de lo que hace Deyna Castellanos pasa desapercibido. Este domingo, la jugadora de la selección nacional de fútbol, aprovechó para realizarse nuevos tatuajes y mostrarlo en sus redes sociales.

La venezolana, quien acaba de cumplir los 18 años de edad, mostró a sus seguidores un par de nuevas obras de arte en sus brazos, tanto el izquierdo como en el derecho.

El primero parece ser tres letras "V" entrelazadas en su brazo izquierdo, mientras que la segunda pieza de arte es una flecha que le rodea el antebrazo derecho.

Al mismo tiempo, la delantera criolla mostró un par de tatuajes más que, aunque no muestra el momento de la realización, también se encuentran engalanando su cuerpo.

"To love and to be loved" (para amar y ser amada), reza una frase sobre su hombro, mientras que un corazón en blanco completaría el póker de tatuajes con el que sorprendió a todos la maracayera.

Acá algunas de las fotos de los tatuajes de nuestra "Reyna":