"Cafecito" Martínez: "Venezuela necesita un cambio"

Cotilleo Deportivo

Viernes 5| 10:14 am





María Isabel Moya | @MarisabelMoya

Día a día se pronuncian más grandeligas por la situación que embarga a Venezuela. Pero, uno que ha sido constante a la hora de alzar la voz es el novato de los Cardenales de San Luis, José “Cafecito” Martínez, quien anhela “un cambio”.

“Con tantas cosas que he visto y con tanta tristeza en mi corazón digo y pido que esto se acabe, que ya no muera más gente, que ya no sufran más niños ni ancianos”, escribió Martínez en su post más reciente de Instagram, respecto a la problemática en Venezuela, anudado a un video en el que tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana reprimen severamente a los protestantes venezolanos. “No puede ser que a la gente le disparen claramente de una esquina; que la Guardia, la Policía y todo su combo le pase por encima a las personas, que golpeen a ancianos, que roben y maltraten sin pudor alguno”.

La figura de los Tiburones de La Guaira ha utilizado las redes sociales como un medio de protesta y desahogo, mientras se encuentra trabajando en el mejor beisbol del mundo, por lo que en cada una de sus publicaciones ha dejado clara su posición con respecto a la crisis venezolana.

“Venezuela linda y querida te amo como a nada ni nadie. Que Dios bendiga a todos esos luchadores, desde aquí rogando diariamente por tenerte como nueva. Con fe siempre, no la perdamos nunca. Sí se puede mi gente, vamos con el corazón en la mano por nuestras familias y nuestros hijos”, escribió, además, en otro post que incluye una imagen de la bandera tricolor.

Actualmente, el hijo mayor de Carlos “Café” Martínez ha brillado en todas las oportunidades que ha tenido con San Luis desde que arrancó la temporada 2017. Con un promedio al bate de .317 en 57 apariciones en el plato, sigue evolucionando como bigleaguer. Sin embargo, como siempre, sigue muy pendiente de todo lo que sucede en el país que lo vio nacer y en el que vive su hijo y toda su familia.

“¡Venezuela necesita un cambio! Mi hijo, tus hijos y todos lo necesitamos”, concluyó.

Bueno con tantas cosas que he visto y con tanta tristeza en mi corazón digo y pido que esto se acabe que ya no muera más gente,que ya no sufran más niños ni ancianos no puede ser que a la gente le disparen claramente de una esquina que la guardia la policia y todo su combo le pase por encima a la gente golpee a ancianos roben y maltraten sin pudor alguno.. Me pregunto a mi mismo: Serán venezolanos estos tipos? Porque si así nos tratamos tiene que existir una razón demasiado increíble para odiar al prójimo.. Defender? A quien al que baila o a los que disfrutan fuera del país mientras familiares pierden a sus hijos? VENEZUELA NECESITA UN CAMBIO! Mi hijo tus hijos y todos lo necesitamos!! #sosvenezuela Una publicación compartida de cafejr40 (@cafejr40) el 3 de May de 2017 a la(s) 4:15 PDT