El día de Star Wars también se celebra en Las Mayores

La fiebre por “Guerra de las Galaxias” se vive de formas muy espontáneas a lo ancho del planeta, de tal manera que la obra de George Lucas tiene hasta un día en el año calendario para festejarla. Cada 4 de mayo, fanáticos de la saga espacial celebran en todo el mundo, disfrazándose de sus personajes favoritos como tributo, y en este caso, diversos equipos de las Grandes Ligas no quisieron dejar pasar la fecha por alto y se unieron a la “StarWarsManía”.

#ThrowbackThursday to the invasion of Miller Park by the forces of the Empire on a day last May. #MayThe4thBeWithYou #StarWarsDay #Brewers Una publicación compartida de brewers (@brewers) el 4 de May de 2017 a la(s) 11:50 PDT

Dicha efeméride se debe a una publicación del diario “London Evening”, en la cual miembros del partido conservador de Inglaterra felicitaron a Margareth Thatcher por su victoria como Primera Ministra del país británico con un titular que decía “May the 4th be with you Maggie. Congratulations” asociado como un juego de palabras referido a la famosa frase “Que la fuerza esté contigo” (May de force be with you), escuchada en el largometraje.

#MayThe4thBeWithYou Una publicación compartida de @tigers el 4 de May de 2017 a la(s) 8:42 PDT

Tigres de Detroit, Cerveceros de Milwaukee, Bravos de Atlanta, Piratas de Pittsbourgh, entre otras, han sido las divisas que destacaron la fecha con divertidas publicaciones desde sus redes sociales, éstas han logrado una gran interacción con sus hinchas a nivel mundial.