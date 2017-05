David Beckham celebra 42 años

Cotilleo Deportivo

Leytonstone, Londres, Inglaterra 2 de mayo de 1945. Nace David Robert Joseph Beckham en el seno de una familia con un padre aficionado al fútbol, seguidor del Manchester United, que a lo largo de su infancia llevó constantemente a su hijo al estadio Old Trafford.

Siendo también seguidor de los “diablos rojos” el pequeño David jugó en el equipo local de Ridgeway Rovers y Acudió a la escuela de fútbol de Bobby Charlton en Mánchester y se ganó la oportunidad de participar en una sesión de entrenamiento del FC Barcelona, como parte de su talento para la competición.

Corría el año de 1986 cuando tuvo la oportunidad de ser la “mascota” del Manchester United en un juego contra el West Ham United.

Seguidamente tuvo pruebas con el club local Leyton Orient F.C., Norwich City y New Castle FC, que fue el primer club en el que jugó. Durante un periodo de dos años jugó para el equipo infantil de Brimsdown Rovers F.C., y fue nombrado jugador sub 15 del año en 1990. También acudió a la escuela Preparatoria de la Academia Bradenton, aunque firmó su aplicación para el Manchester United en su cumpleaños 14, y posteriormente firmó para entrar en un programa de entrenamiento para jóvenes el 8 de julio de 1991.

Debutó como profesional vistiendo la camiseta del Manchester, en 1992, a los 17 años y la vistió por 11 años más en los que con los reds conquistó el título de la Premier League en seis ocasiones, la Copa FA dos veces, y la Liga de Campeones de la UEFA en 1999.

Para 2003 dejó Inglaterra al ser fichado por el Real Madrid con quienes estuvo por cuatro temporadas en las que ganó La Liga en 2007, año en el que firmó un contrato de cinco años con Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer.

Por dos temporadas (2009 y 2010) estuvo en también Italia, cedido, al AC MIlan. El 20 de noviembre de 2011 se unió al selecto grupo de jugadores que han ganado tres títulos de liga en tres países diferentes, cuando Los Ángeles ganó su tercera Copa MLS. Su último club fue el Paris Saint-Germain, de la Ligue 1 francesa.

Emblema inglés

Con la selección de Inglaterra debutó el 1 de septiembre de 1996, cuando contaba 21 años. El 15 de noviembre del año 2000 fue nombrado capitán y lo fue hasta el Mundial de Alemania 2006 con 58 partidos en su haber.

El 26 de marzo de 2008 ganó su partido número 100 contra Francia convirtiéndose así en el máximo jugador de todos los tiempos en jugar más partidos el 28 de marzo de 2009, cuando superó los 108 partidos totales de Bobby Moore. En una entrevista de 2007, Beckham confesó que en la escuela, siempre que le preguntaban qué quería hacer cuando fuera mayor, respondía: "quiero ser futbolista'. Y me decían: 'no, ¿qué es lo que realmente quieres hacer, para un trabajo?' Pero eso era lo único que siempre he querido hacer”.

Fenómeno fuera de la cancha

Cuando Beckham comenzaba a destellar en el “teatro de los sueños” el mundo comenzaba también a descubrir a cinco chicas británicas que hacían pegajosa música pop. Las Spice Girls estaban en todas partes.

A David se le comenzó a ver con Victoria Adams, una de las integrantes de la agrupación, en el verano de 1997, estábamos frente a una de las parejas más mediáticas de los últimos tiempos.

La prensa especializada dice que Victoria “hizo” a David la celebridad que hoy conocemos. Impulsó sus continuos cambios de imagen, amados por unos, odiados por otros pero siempre en la palestra. El 4 de julio de 1999 contrajeron matrimonio, comenzaba así una unión perfecta de glamour y poder. De ese matrimonio nacieron cuatro hijos Brooklyn Joseph (1999), Romeo James (2002), Cruz David (2005) y Harper Seven (2011) cuyos nombres están registrados para que solo ellos puedan usarlos como firmas comerciales.

Su nombre se convirtió en un icono publicitario, ámbito en el que también tiene una carrera envidiable como modelo y embajador de marcas, con lo que ha logrado amasar una importante fortuna, incluso superior a la que logró con su carrera como futbolista que se calcula que representa solo el 9 por ciento de sus ingresos totales.

