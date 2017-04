Técnico de los Spurs dejó 5.000 dólares de propina en restaurant

Cotilleo Deportivo

Jueves 27| 9:12 am





El veterano técnico de los Spurs de San Antonio Gregg Popovich en un restaurante de Memphis, donde viajó la pasada semana con el equipo para disputar el tercero y cuarto partidos de la eliminatoria de playoffs ante los Grizzlies, cenó y después cuando llegó la hora de pagar la factura tuvo la "generosidad" de dejar 5.000 dólares de propina.



Nada menos que el 550 por ciento más del valor de la cena que había sido de 820 dólares.



Popovich, un amante de las cosas buenas, en especial de la comida y de los vinos, no ha querido comentar nada relacionado con el asunto que transcendió cuando salió una copia del pago de la factura de la cena en las redes sociales.



Pero quienes lo conocen y personal cercano a su entorno si han reconocido que Popovich se siente "muy molesto" porque acciones que son de su vida privada y que hace de manera altruista ha tenido que transcender al ámbito de la opinión pública.



Pero también porque la primera copia de la factura que salió en las redes no borraron el número de la tarjeta de crédito personal con la que Popovich hizo el pago de la cuenta.



Quienes conocen a Popovich no se extrañan para nada de este tipo de acciones que son muy comunes de protagonizar por parte del entrenador más duro que hay dentro de la NBA cuando se encuentra en el banquillo y hace su trabajo.



Sin embargo, hay muchas historias personales de Popovich que no transcienden a la prensa como sus viajes de incógnito a España, país que le encanta, para disfrutar de la buena comida, de la que es un admirador y gran degustador al igual que de sus vinos, que forman parte de la exclusiva cava que posee en su residencia familiar.EFE