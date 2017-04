Isco celebraría su renovación junto a esta bomba sensual malagueña(+Fotos)

Cotilleo Deportivo

Miércoles 26| 8:34 pm





Andrés Díaz / @Andrewwdiaz

Isco no es un jugador del que se sepa mucho sobre su vida privada, no habla mucho para los medios y da pocas entrevistas sobre aspectos íntimos, lo que si se ha podido saber es que el jugador merengue lleva un tiempo separado de Victoria Calderón la madre de su hijo. Y no se le conocía ninguna conquista hasta hace pocas semanas.

En los últimos días se ha relacionado al malagueño con la modelo y actriz Carmen Muñoz, es una malagueña muy guapa y prominente, que tiene residencia en Madrid, ha participado en varios eventos de la marca “Monster”. Ella misma se ha definido como una actriz de vocación y promotora de eventos.

Hace poco se empezaron a seguir mutuamente en las redes sociales, es muy pronto para catalogarlo como romance, pero por algo se empieza. Carmen se ha hecho muy famosa por su espectacular cuerpo y en sus fotografías no le da ningún tipo de vergüenza en mostrarlo. Isco renovará en los próximos días con el Madrid. ¿Tendrá compañía?

Con información de: Don Balón

El verano comienza en algunos sitios ya ❤️ Una publicación compartida de 🌸Cḁཞⓜ⠇ɳ ℳųñöℤ 🌸🇪🇸 (@carmenmuga) el 14 de Mar de 2017 a la(s) 8:29 PDT

Despues de un mes sin poder ir al gym hoy empiezo de la mejor manera! Con mi nuevo conjunto de @spnfitness cómodos y sexy, se puede pedir mas? 💪🏻❤️ Una publicación compartida de 🌸Cḁཞⓜ⠇ɳ ℳųñöℤ 🌸🇪🇸 (@carmenmuga) el 22 de Feb de 2017 a la(s) 6:33 PST

Bye bye summer, hello autumn 🍂 😫 Una publicación compartida de 🌸Cḁཞⓜ⠇ɳ ℳųñöℤ 🌸🇪🇸 (@carmenmuga) el 22 de Sep de 2016 a la(s) 9:18 PDT