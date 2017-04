Abogados piden se desestime la culpabilidad de Aaron Hernández

Cotilleo Deportivo

Miércoles 26| 4:47 pm





Los abogados del exjugador de la NFL Aaron Hernández solicitaron el martes a un tribunal que desestime póstumamente su condena por asesinato.

Las leyes del estado de Massachusetts permiten que las cortes desestimen las condenas de acusados que mueren antes que se completen sus apelaciones. Hernández falleció la semana pasada al ahorcarse en su celda en una prisión de máxima seguridad, donde cumplía una condena de cadena perpetua por el asesinato en 2013 de Odin Lloyd.

Hernández tenía pendiente un proceso de apelación por esa sentencia. El exjugador de los Patriots de Nueva Inglaterra fue exonerado hace dos semanas de otro caso por un doble homicidio en 2012.

Linda Thompson, una de las abogadas en la apelación de Hernández, dijo que la sentencia en el caso de Lloyd no era considerada final porque no se había completado la apelación automática a la que tenía derecho.

"Ya que la sentencia no es final porque la apelación no había sido completada, no hay nada que se pueda hacer con la apelación", dijo Thompson. "No habrá una sentencia, porque no se puede tramitar en las cortes".

La fiscalía de Bristol, que estuvo a cargo del caso de Lloyd, se opondrá a la moción para desestimar la sentencia de Hernández, dijo el vocero Gregg Miliote. El funeral de Hernández fue el lunes. /AP