Cristiano Ronaldo desborda amor por las calles de Madrid

La nueva conquista del delantero del Real Madrid, Georgina Rodríguez, se jacta de la vida familiar que éste demuestra querer con ella. En distintas ocasiones el portugués hace alarde de la belleza de su novia. Ahora se le ha descubierto paseando por las calles de Madrid con ella y su hijo Cristiano Jr. Todo indica que el futbolista prefiere ahora la vida familiar. En Lo que difiere de relación anterior con la modelo rusa Irina Shayk, quien ahora es madre.

En su antigua relación los familiares de Cristiano no se llevaban bien con Shayk, quien en muchas ocasiones debía hospedarse en un hotel cuando visitaba al portugués en España, por no quedarse en su casa, según se rumora esto no ocurre con la joven de 22 años.

El afecto principal que la modelo debería buscar es el del primogénito de CR7, Cristiano Jr. y al parecer no ha sido tarea difícil, van a los partidos juntos y el niño disfruta de su compañía

Hace dos meses el diario inglés The Sun, citando fuentes cercanas al jugador, expresaba que iba a aumentar su familia con la llegada de unos gemelos. El futbolista no ha dado declaraciones al respecto como lo hizo al momento de esperar a su primer hijo pero no lo ha negado ni él ni su círculo más próximo.

El jugador tuvo a Cristiano Jr. por medio de un vientre en alquiler, se estima que es la misma técnica a la que acudió en esta oportunidad.