Pidieron un minuto de silencio para jugador que estaba vivo y en la cancha

María Isabel Moya | @MarisabelMoya

El partido de CONMEBOL Libertadores entre el Independiente de Santa Fe colombiano y Santos de Brasil, no tuvo goles, pero sí tuvo un hecho que dejó atónitos a los presentes en el estadio El Campín: el presentador del encuentro pidió un minuto de silencio para Ricardo Oliveira, jugador del equipo visitante que se encontraba en la cancha.

"Damas y caballeros, por favor, nos ponemos de pie para ofrecer ese minuto de silencio a Ricardo Oliveira, jugador del Santos de Brasil, paz a su tumba”, se escuchó en todo el estadio, previo al minuto de silencio que se le otorgó al capitán del equipo que se encontraba entre los jugadores que disponían disputar el partido.

El presentador colombiano cometió un error al pedir la petición al público. Sin embargo, tras el encuentro, Oliveira, que fue cuestionado por medios brasileños sobre tal hecho, no se sintió ofendido ni le dio importancia.

"No lo había oído, me acabo de enterar ahora. No hay necesidad de disculparse, no pasa nada", respondió el delantero brasileño.