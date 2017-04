Declaran inocente de doble homicidio al exfutbolista de NFL Aaron Hernández

Cotilleo Deportivo

Un jurado de Massachusetts declaró hoy inocente al exjugador del equipo de fútbol americano Patriots, Aaron Hernández, del doble homicidio de dos hombres en el exterior de una discoteca en Boston en 2012, tras 37 horas y media de deliberación en seis días.



El jurado del condado de Suffolk, con sede en Boston, dictaminó que el exfutbolista no es culpable de los dos cargos de homicidio por el asesinato de Daniel de Abreu y Safiro Furtado en julio de 2012.



La decisión llega dos años después de que otro jurado de ese estado lo declarara culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Odin Lloyd, un jugador semiprofesional de fútbol originario de Boston, que salía con la hermana de su prometida.



Hernández, que era una joven promesa del fútbol americano, cumple una condena de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por ese asesinato.



Esa condena previa no fue considerada en la deliberación del caso del doble homicidio en Boston, en el que Hernández no testificó.



La acusación sostuvo que el joven mató a tiros a Furtado y De Abreu fuera de la discoteca, mientras que la defensa indicó que el principal testigo de la acusación, Alexander Bradley, es el verdadero asesino.



La exfigura de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) se enfrentaba a un total de ocho cargos por los homicidios de Boston, entre ellos dos de asesinato y tres de asalto armado, pero solo fue declarado culpable de uno, la posesión ilegal de un arma de fuego.



"Se le había acusado de algo que hizo otra persona, y eso es una carga pesada para cualquiera", afirmó hoy el abogado del joven, Ronald Sullivan, quien aseguró que el exfutbolista está "aliviado" por esta decisión.



Hernández ha pedido un nuevo juicio por el caso del homicidio de Odin Lloyd, con el que se truncó su carrera futbolística en junio de 2013, cuando fue arrestado.

