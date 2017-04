Salomón Rondón se pronuncia con respecto a la situación de Venezuela

Cotilleo Deportivo

Jueves 6| 10:45 am





Luisa Suárez || @luisasuarez00

Las redes sociales últimamente han sido la plataforma principal en la que los más destacados deportistas venezolanos han manifestado su preocupación con respecto a los recientes hechos en su país natal, siendo este el medio directo mediante el cual se relacionan con sus seguidores, “El Gladiador” Salomón no fue la excepción.

El delantero criollo que actualmente se desempeña en las filas del West Bromwich Albion de Inglaterra, publicó en sus redes sociales el dolor que le causa todo la problemática “Una bandera, un escudo y un himno, que pesa más que cualquier idea o pensamiento que alguien pueda tener. Tú, NUESTRA VENEZUELA, ¡ERES UN SENTIMIENTO!” escribía el astro criollo en su cuenta personal.

Así mismo Rondón resaltó que no acostumbra a tocar temas referentes a política, ya que desconoce del tema, sin embargo no se mantuvo al margen de la situación, “no hay peor ciego que el que no quiere ver... A ti, rojo o azul; a ti, del sí o el no; a ti, a nosotros. Venezuela nos vio nacer y crecer y por ella sé que haremos todo y más” agregó al texto publicado al que adjuntó una imagen donde destaca la bandera nacional.

Siendo venezolano en el extranjero afirma que de igual modo se siente afectado por temas que involucre a su nación, el texto finaliza con: “Soy venezolano y quiero a mi país LIBRE Y EN PAZ”. Otros Criollos que también se han manifestado ante la situación fueron el grandeliga Miguel Cabrera y el eterno “18” de la Vinotinto Juan Arango.