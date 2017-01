Mourinho ingenioso: Contesta el celular de un periodista en rueda de prensa

Redacción Meridiano

El entrenador del Manchester United, José Mourinho, siempre es protagonista y en esta oportunidad quedó otra vez demostrado. En lo bueno y en lo malo siempre sobresale, pero en esta oportunidad fue estrella por un divertido momento en la conferencia de prensa previa al encuentro ante el Liverpool.

Mourinho estaba respondiendo preguntas en su rueda de prensa y en medio de una respuesta sonó uno de los celulares que estaba puesto en la mesa grabando y el portugués tomó el teléfono y contestó haciendo saltar las risas de todos los presentes.

Mira lo que hizo Mourinho en rueda de prensa:

Put it on silent next time, mate! 😂 pic.twitter.com/RreuxH1vDJ