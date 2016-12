Serena Williams se lanza al agua

Raúl Pérez / @enriul

Serena Williams, total dominadora del tenis femenino de las dos últimas décadas, se casará con el magnate de internet Alexis Ohanian, uno de los fundadores de Reddit. La propia jugadora, actual número 2 mundial, ha sido quien ha anunciado su compromiso con un poema titulado 'la rodilla en tierra' .

Su futuro marido, de 33 años, ha hecho publicar el poema y un dibujo de una rodilla en tierra acompañado con el comentario: Ella ha dicho si" en Reddit.

Serena Williams, de 35 años, tiene previsto participar en el Abieto de Australia. La tenista estadounidense ha ganado en su carrera 71 títulos, de ellos 22 de Grand Slam, el último en Wimbledon y desde su debut profesional en 1997 ha acumulado 81 millones de dólares en las pistas. Esta temporada la pequeña de las hermanas Williams perdió el número 1 mundial a manos de la alemana Angelique Kerber, después de 187 semanas.

Reddit es un sitio web de marcadores sociales y agregador de noticias donde los usuarios pueden dejar enlaces a contenidos web. Otros usuarios pueden votar a favor o en contra de los enlaces, haciendo que aparezcan más o menos destacados.

Con información de elperiodico.com

Congrats to @SerenaWilliams and @AlexisOhanian on their engagement! 💍 💑 pic.twitter.com/mRVchROPx9