Cristiano da un mensaje de esperanza a los niños de Siria

Redacción Meridiano

El jugador del Real Madrid, quiso mandar un mensaje de esperanza y apoyo a los niños de Siria que están siendo afectados por el conflicto bélico en ese país. A través de su cuenta twitter, y su rol de embajador para la fundación “Save The Children” quiso inspirar a las personas a que colaboren con esta noble causa.

El portugués dio una importante donación para estos niños que no están pasando por un buen momento, y su gesto va dirigido a que tengan unas navidades diferentes a las que han estado viviendo.

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd