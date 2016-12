Jagermeister demanda a los Bucks de Milwaukee por similitud en logos

Bucks de Milwaukee fue demandado por la empresa licorera Jagermeister debido a la similitud en los logos de ambas marcas, el equipo de la NBA tiene un nuevo logo que guarda muchas semejanzas con la empresa alemana.

Milwaukee aún no ha dado una respuesta oficial pero la directiva que maneja la comercialización del famoso licor de hierbas afirma que el nuevo logo del equipo de baloncesto estadounidense guarda un parecido innegable con su marca.

Jägermeister filed a formal opposition to the registration of the Bucks logo at the U.S. Patent and Trademark Office. pic.twitter.com/5OEPc1ZvZZ