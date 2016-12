Piqué: "Algunos jugadores tenemos más seguidores que los medios"

Cotilleo Deportivo

Lunes 12| 12:42 pm





El jugador del Barcelona Gerard Piqué, que cuenta con 13,8 millones de seguidores en Twitter, ha asegurado que algunos futbolistas tienen "más seguidores" en las redes sociales que las cuentas de los medios de comunicación, en referencia a las difíciles relaciones entre la prensa deportiva y el mundo del fútbol en los últimos tiempos.



En una entrevista concedida a la revista Panenka, el central azulgrana ha afirmado que los clubes y los jugadores se han sentido "atacados" por un sector de la prensa "que no se dedica a hacer periodismo deportivo".



Piqué ha lamentado las maneras de hacer del periodismo de hoy en día, del que ha asegurado que da prioridad "la inmediatez por delante del rigor o la verdad" y que ha obligado a los clubes a blindarse "por una situación límite".



"Sé que hay periodistas que hacen las cosas bien y trabajan con buena fe", ha indicado Piqué, que ha apuntado que la relación entre futbolistas y los medios se debe mantener al haber "mucha gente que todavía consume prensa tradicional".



Sin embargo, el defensa barcelonista ha opinado que los aficionados están "más cerca que nunca del futbolista" gracias a las nuevas tecnologías, como 'Facebook Live' o 'Periscope'.



El futbolista ha calificado las redes sociales como un fenómeno "imparable" y que está "totalmente incorporado" en las vidas de los futbolistas. "Es la nueva forma de comunicar de futbolistas y famosos en general", ha insistido.



Piqué ha reconocido que no lee prensa deportiva y que toda la información que consume le llega a través de "Twitter y algunos diarios más especializados en internet".



El jugador ha asegurado que existen deportistas que no les gusta hablar y que prefieren "cerrarse en banda" y el hecho de poder enviar mensajes exclusivamente a través de las redes sociales es "mucho más cómodo".



Referente a sus tuits, con mensajes a veces polémicos, el futbolista ha afirmado que "normalmente nunca" se frena a la hora de publicarlos y que el 'qué dirán' le importa "cada vez menos".



"Mientras no se falte al respeto ni se insulte a nadie, estamos aquí para disfrutar y el fútbol es un deporte para ello", ha opinado el central sobre sus publicaciones en referencia a sus rivales.



Piqué también se ha referido al papel de los clubes en la relación con la prensa. Para el central azulgrana, los equipos buscan "potenciar su marca", como hacen los medios de comunicación o los propios futbolistas.



Respecto al anuncio del Barcelona de hace una semanas sobre prohibir a sus jugadores hablar para medios ajenos al club, que no se llevó finalmente a cabo, el central ha afirmado que la plantilla no tuvo "constancia de todo el asunto".



El central ha hablado también del nuevo acuerdo de patrocinio del club catalán con la empresa tecnológica japonesa Rakuten, en el que el central tuvo un papel importante: "Es fenomenal tener a Rakuten durante mucho tiempo en la camiseta del Barça", ha afirmado. EFE