Sergio Ramos luce nuevo tatuaje

Cotilleo Deportivo

Domingo 11| 6:42 pm





Raúl Pérez / @enriul

Sergio Ramos, jugador de moda en la actualidad tras haber vuelto a definir un triunfo para el Real Madrid en los últimos minutos (la victoria blanca 3-2 sobre el Deportivo La Coruña del pasado sábado), dejó ver su nuevo tatuaje en las redes sociales.

El andaluz publicó una imágen de su ya tatuada mano, con unos números plasmados en tinta roja. La fotografía estaba acompañada de un mensaje que invitaba a sus seguidores a descubrir el significado de cada uno de esos números. "Los números que han marcado mi vida en el color más puro. ¿Qué significan?/ The numbers of my life in the purest colour. What do they mean?", rezaba el mensaje del central.

35 y 32 fueron los dorsales que vistió el defensor de la selección española en su etapa en Sevilla, equipo que lo vio nacer. El 19 representa la edad con la que el zaguero llegó al Real Madrid y el 90+ representa la nueva "Zona Ramos", y su facultad de anotar goles decisivos en los minutos de descuento.