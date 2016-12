Redacción Meridiano

Con un mensaje para que "siga siendo diferente" y que los "JR. son los mejores", Odell Beckham Jr., receptor estrella de los New York Giants, decidió mandarle un obsequio al jugador del Barcelona, Neymar.

Así lo publicó el brasileño en su cuenta de Twitter, donde muestra la camiseta de l jugador de fútbol americano autografiada y con mensajes personales.

Jr's are the best 👊🏽😂

Thanks bro @OBJ_3 pic.twitter.com/9PKl4hg2yp