Ender Inciarte visitó al Real Madrid

César Sequera Ramos || @CSequera11

Ender Inciarte, jardinero de los Bravos de Atlanta y gran aficionado del fútbol, visitó el entrenamiento del Real Madrid y aprovechó para tomarse algunas fotografías con los jugadores de la entidad blanca.

El ganador del Guante de Oro estuvo con Morata, Danilo y Mariano, según se pudo ver en las redes sociales del Real Madrid. Inciarte se encuentra de vacaciones en España e incluso ha podido ir a algunos encuentros.

Inciarte nunca ha ocultado su fanatismo por el Real Madrid y en especial de Cristiano Ronaldo, el que ha solicitado datos y estadísticas a algunos especialistas.

Not a bad way to spend the offseason. @Enderdavid18's at @realmadrid for #UCL! pic.twitter.com/vL9IhDdMAi