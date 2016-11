La dura decisión de Iryna Ivanova: ¿Messi o Cristiano Ronaldo?

Redacción Meridiano

La afamada conejita Playboy, la rusa Iryna Ivanova, causó furor por las redes sociales por dar a conocer que no se decide entre Messi y Cristiano Ronaldo, y con una foto bien atrevida, en la que se ve a la rusa con un top con los nombres de ambos futbolistas, espera que sus seguidores la ayuden a elegir. ¿Tú la puedes ayudar?

