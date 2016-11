Maradona tras el fallecimiento de Fidel Castro: "Se me fue un gran amigo"

Cotilleo Deportivo

Sábado 26| 10:45 am







Fidel era como mi padre. Era un deportista que le encantaba todos los deportes"

Redacción Meridiano

Tras conocerse el fallecimiento de Fidel Castro, líder de la revolución cubana y mandatario del país caribeño entre 1959 a 2011, una de las grandes amistades de Fidel mostró su tristeza luego de conocer la lamentable noticia. Hablamos del astro argentino Diego Armando Maradona, quien aseguró desde Zagreb (Croacia) que apenas termine la serie de la Copa Davis entre Croacia-Argentina irá hasta Cuba para despedirse de su "gran amigo".

“Se me fue un gran amigo. Se me fue un hombre que me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había muchas clínicas que me las cerraban. Gracias a dios hoy estoy pleno, bien, me levanto todos los días, la enfermedad quedó atrás”, soltó de entrada Maradona al canal argentino TyC Sports, haciendo hincapié en la ayuda que le prestó Fidel Castro para acabar con su adicción.

Recordemos que Maradona y Castro iniciaron su gran amistad en 1987, cuando el “Pelusa” visitó Cuba para conocer al entonces mandamás de la isla del Caribe, donde tuvo un encuentro que se caracterizó por el regalo de la camiseta del equipo argentino Newell’s Old Boys y de la Albiceleste con el respectivo "10" en la espalda.

A partir de ese momento comenzó esta unión fraternal, que se caracterizó por varias visitas de Maradona a Cuba. En el año 2000, Diego se recluyó en la clínica internacional "La Pedrera" para comenzar a combatir su adicción a las drogas, la cual fue superada gracias a estas series de intervenciones en la nación cubana.

“Fidel (Castro) era como mi padre. Era un deportista que le encantaba todos los deportes. Hoy (sábado) yo voy a gritar, con el luto que tengo y el llanto, por mi país (en referencia a la serie de la Copa Davis)”, afirmó Maradona, quien terminó su charla subrayando que “tengo pensado ver la Davis y después tomarme el primer avión para despedir a mi amigo”.

Los tatuajes y cartas

Aparte de ser un gran amigo de Fidel Castro, Maradona dio a conocer su admiración hacia Ernesto “Che” Guevara, compañero de Castro durante la revolución cubana, y para honrar esa admiración el campeón del mundo en México 1986 se tatuó al “Che” en un brazo y a Castro en una de sus piernas.

No solo fueron marcas en su piel, también cartas las que le mandada Diego a Fidel, quien en el 2015 reveló varios de estos escritos en la que compartía sobre política y deportes.

Fotos Agencias