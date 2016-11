Justin Bieber entrenó con el Barcelona

El cantante canadiense Justin Bieber, que actúa mañana en Barcelona, ha presenciado esta mañana el entrenamiento del FC Barcelona y se ha fotografiado con las estrellas del equipo azulgrana.

Incluso se ha enfundado ropa de entrenamiento y ha compartido algunas jugadas con Neymar Jr, con quien coincidió el pasado verano en Estados Unidos, y con Rafinha Alcántara.

Bieber actúa mañana en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el próximo miércoles en el Barclaycenter de Madrid, el palacio de los deportes de la capital. EFE

