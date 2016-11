El ciudadano fotografió su voto por Messi./ Foto: @Aficionadosc

Warning: Missing argument 3 for stripAccents(), called in /var/www/html/noticiacompleta.php on line 317 and defined in /var/www/html/bda_datos_bda.php on line 139 Notice: Undefined variable: url_deporte in /var/www/html/bda_datos_bda.php on line 142 Cotilleo Deportivo

Messi recibió un voto para presidente de los Estados Unidos

Miércoles 9| 4:59 pm